Helga van Leur jaagt in Amerika op levensbedreigende monsterorkaan

Meteorologe en voormalig RTL4-weervrouw Helga van Leur (48) jaagt momenteel aan de Amerikaanse oostkust op de naderende monsterorkaan Florence , die naar verwachting donderdagnacht met ongekende kracht aan land komt in de staten North en South Carolina. ,,Je weet pas wat extreem weer is als je het zelf hebt meegemaakt'', vindt Van Leur, die het extreme avontuur recent cadeau kreeg voor haar verjaardag.

Waait het een beetje daar?

,,Absoluut niet, omdat de nu in kracht toenemende hurricane zich nog ver weg boven de Atlantische Oceaan bevindt. Het is lekker T-shirtjesweer. Best warm eigenlijk. Maar als de voortekenen kloppen, slaan de weersomstandigheden dankzij Florence morgen of overmorgen behoorlijk om.''

Een kwestie van stilte voor de storm dus!

,,Ja en nee. Hoewel er nog weinig van Florence te merken is, bereidt de bevolking aan de oostkust zich er nu al op voor. Het is maar goed dat ik al een paar dagen in de VS ben, want water, brandstof en voedsel vliegen hier de winkels uit. Er wordt op grote schaal gehamsterd om een tijdje te kunnen overleven in een noodsituatie die kan ontstaan. De schappen in supermarkten zijn zo goed als leeg. We waren nog net op tijd om een flinke voorraad in te slaan. Verder wordt het steeds rustiger, omdat veel mensen uit de kustgebieden worden geëvacueerd.''

Je spreekt over we? Je jaagt dus niet alleen op dit monster, dat straks windsnelheden van boven de 200 kilometer per uur kan bereiken?

,,Ik reis samen met de Nederlandse stormchaser en extreem weerexpert Eric Terpstra. Via zijn bedrijf Extreme Nature Tours kun je professionele of toeristische trips boeken (naar deze storm vanaf 2295 euro, red.) naar interessant natuurgeweld dat er aan zit te komen. Eric is op dit gebied, net als ik overigens, behoorlijk gepassioneerd. We zijn op dit vlak allebei een tikkeltje extreem. Noem het maar een soort beroepsdeformatie: het weer ook echt willen meemaken.''

Florence komt zeer waarschijnlijk met een metershoge stormvloed, keiharde windstoten, heftige slagregens, overstromingen en mogelijk ook slachtoffers. Begin je 'm al te knijpen?

,,Valt mee! We gaan goed voorbereid op pad richting de kust. Bang ben ik niet. Wel neemt de spanning toe, omdat Florence volgens de jongste voorspellingen in de nacht van donderdag op vrijdag aan land komt. Het is dan waarschijnlijk in het holst van de nacht, waardoor je vrijwel niets ziet. Dat kan nog best gevaarlijk worden. De orkaan zal, eenmaal boven land, als een razende gaan rondtollen en veel wateroverlast veroorzaken.''

Best link als zo'n nietsontziend windmonster de kust treft, terwijl jij daar staat!

,,I am prepared for the worst but hope for the best, oftewel ik ben voorbereid op het ergste en hoop op het beste. Natuurlijk wil ik het geweld van Florence voelen en zien, maar er zijn grenzen. Samen met Terpstra zoek ik de allerveiligste plekken op om de orkaan te kunnen observeren. Dus, zoveel mogelijk uit de wind, achter gebouwen of stevige muren. Heus, er zal mij echt niks overkomen.''

Nog een speciale stormoutfit aangeschaft?

,,Een goed pak dat beschermt tegen wind en regen, een stevige helm en een goede veiligheidsbril. Er kan tijdens zo'n orkaan van alles rondvliegen. Zeker als het donker is, is het bloedlink. Je ziet niks aankomen. Als Florence voorbij is, wil ik weer heelhuids terug naar Nederland. Een ervaring rijker. Althans, dat hoop ik dan maar.''

Je collega's zoals Ed Aldus waarschuwen je toch vooral voorzichtig te zijn in Amerika.

,,Aardig, maar ik let echt wel op mezelf. Andermaal, dit wordt vanuit vakmatig oogpunt uniek om mee te maken. Florence heeft nu al categorie 4 gekregen van het National Hurricane Center: de op één na krachtigste kwalificatie. Dat wordt dus nog wat.''

Op Twitter werd je door een enkeling een ramptoerist genoemd. Terecht?

,,Volstrekt onterecht! Ik ben hier alleen uit interesse en ter verdieping van mijn mooie vak. Als meteoroloog heb ik de behoefte om het weer ook echt mee te maken. Dan kan ik er ook beter over vertellen. En mocht het aan de oostkust door Florence onverhoopt fout gaan, dan ben ik de eerste die te hulp zal schieten.''

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP