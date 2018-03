Heldhaftige agent die plaats innam van gijzelaar, sterft aan verwondingen

Toen de politiediensten binnen plots een schot hoorden, vielen ze meteen het gebouw binnen. Daarbij werd dader Redouane Lakdim doodgeschoten. De heldhaftige agent raakte zwaargewond. Hij werd in allerijl met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Carcassonne en is daar uiteindelijk overleden.



De Franse president Emmanuel Macron loofde de agent meteen nadat hij gewond raakte: “Hij redde levens en vecht momenteel voor het zijne. Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie.”



Beltrame was de nummer drie bij de politie van Aude. Op 13 december vorig jaar leidde hij nog een politie-oefening in Carcassonne, die griezelige gelijkenissen vertoont met de gijzeling van vandaag: een massamoord in een supermarkt. De Frranse krant La Dépêche du Midi was er toen bij.



De man stond eerder al aan het hoofd van de politie van Avranches, van augustus 2010 tot juli 2014. Daarna ging hij aan de slag op het ministerie van leefmilieu, waar hij de samenwerking tussen het kabinet en de politie moest stroomlijnen. De man was ridder van het Légion d’Honneur sinds mei 2012 en was in augustus 2016 benoemd tot luitenant-kolonel.