‘Held van Notre-Dame’ redt iconische relieken uit vlammenzee: hij kent geen angst

oproep Deel jouw bijzondere herinne­ring aan de No­tre-Da­me met ons

13:16 De brand in de Notre-Dame in Parijs brengt bij veel mensen herinneringen naar boven van dat ene moment bij de kathedraal. Een huwelijksaanzoek, een mooie toeristische foto of een bijzondere ontmoeting. Veel mensen hebben een verhaal bij de kerk in het hart van de stad.