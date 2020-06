Heftige beelden: advocatenpaar bedreigt Black Lives Matter-demonstranten met vuurwapens

video Dror en Quirina bouwden hun droom in Portugal en toen kwam er die megabrand

18:05 In een paar uur tijd verwoestte een bosbrand de droom van de Nederlandse Quirina (44), haar Israëlische man Dror (44) en hun twee kinderen in het zuidwesten van Portugal. Nu zamelen ze geld in om opnieuw te kunnen beginnen. ,,We dachten dat we voorbereid waren op zo’n brand, maar het leek wel een atoombom.”