Heel Europa weet nu wat ‘been stijf houden’ betekent

De Vlaamse krant De Standaard verklaart zijn lezers het waarom van dat been stijf houden: ‘De hardnekkigheid waarmee Rutte bleef vechten voor zijn gelijk, heeft veel te maken met de Nederlandse politiek. In maart vinden in Nederland parlementsverkiezingen plaats. Hoewel Rutte al tien jaar premier is en zijn partij in de peilingen een straatlengte voor ligt, vindt hij dat hij zich geen nederlaag in Brussel kan veroorloven. Als hij buigt, krijgt hij de wind van voren, zowel in de Tweede Kamer als in de publieke opinie’.