Heeft het laatste uur van Hongarije als EU-lid geslagen? ‘Je kunt die bevolking niet laten vallen’

Woonflat in Miami deels ingestort na 'enorme knal', vrees voor slachtof­fers

24 juni Een appartementencomplex in de buurt van Miami Beach is gedeeltelijk ingestort. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, op beelden is een enorme ravage te zien. Er is nog geen duidelijkheid over eventuele slachtoffers, lokale media melden meerdere gewonden.