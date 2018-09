Hebben we straks allemaal een bloempot op ons hoofd?

Hotels in België zijn dip na terroristi­sche aanslag 2016 te boven

12:00 De hotelmarkt in België is hersteld van de flinke dip na de terroristische aanslagen in Brussel in 2016, zeggen onderzoekers. Volgens een rapport van adviesbureau voor de hotelbranche Horwath HTL is de bezettingsgraad weer terug op het niveau van voor de aanslagen. Ook de gemiddelde kamerprijzen laten weer een stijging zien.