Harwich - dat stadje van de ferry - is klaar met May, de EU én de brexit

Als je gewend bent om de geschiedenis over de loop van de eeuwen te bekijken, raak je niet van de kook van een dreigende brexit, of die nu boterzacht of pijnlijk hard is. David Whittle is archivaris van de Harwich Society, de historische vereniging van het havenstadje aan de Engelse oostkust, dat Nederlanders vooral kennen van de ferryverbinding met Hoek van Holland.



In de bibliotheek van het clubhuis van de vereniging – een gebouw uit 1450 (!) – pakt Whittle de boeken er eens bij. ‘Kijk’, wijst hij, in 1434 gingen er voor het eerst boten met pelgrims naar Santiago de Compostella. In het begin van de zeventiende eeuw werd begonnen met het vervoeren van post en reizigers naar het Nederlandse vasteland. In 1661 is er voor het eerst sprake van een vaste lijndienst, aanvankelijk tussen Harwich en Hellevoetsluis.



Lees verder onder de foto