Harvey (104) en Irma (93) kijken vol afschuw naar ravage naamgenoten

Organen van Jemima (13) redden maar liefst acht mensen

16:34 In Engeland heeft geen orgaandonor zoveel mensen gered als Jemima Layzell. Het meisje stierf in 2012 op 13-jarige leeftijd aan een hersenaneurysma. Nu onthult de NHS, het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk, dat haar organen acht patiënten in leven houden. Het is een nieuw record in orgaandonaties.