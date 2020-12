Harde lockdown in Duitsland: winkels en scholen dicht, vuurwerk- en alcoholverbod

In Duitsland geldt vanaf woensdag een harde lockdown waarbij alle niet-levensnoodzakelijk winkels moeten sluiten. Scholen gaan ook dicht maar scholieren krijgen les op afstand. Daarover zijn Berlijn en de zestien deelstaten het vandaag eens geworden. De maatregel geldt voorlopig tot 10 januari en is nodig omdat de lockdown light ‘niet genoeg’ was, verklaarde bondskanselier Angela Merkel.

Supermarkten en andere zaken voor dagelijkse levensbehoeften zoals apotheken, drogisterijen en banken blijven open. Kappers, massagesalons en andere in lichaamsverzorging gespecialiseerde zaken gaan dicht. Bedrijven wordt verzocht waar mogelijk een bedrijfsvakantie te nemen of ‘royale’ thuiswerkmogelijkheden bieden voor hun personeel. Voor kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken is er noodopvang in kinderdagverblijven.

De contactbeperkingen blijven zoals ze zijn: maximaal vijf personen uit twee huishoudens, kinderen onder de 14 jaar niet meegerekend. Tijdens de kerstdagen (inclusief kerstavond) geldt een versoepeling en mogen maximaal tien personen uit meerdere huishoudens elkaar ontmoeten op voorwaarde dat het gaat om leden van de kernfamilie (broers en zussen, geen neven en nichten). In hotspots kunnen de aantallen worden beperkt.

Reizen wordt niet verboden maar mensen worden opgeroepen af te zien van niet noodzakelijk trips in binnen- en buitenland. Wie uit een risicogebied terugkeert in Duitsland, moet daarna tien dagen in quarantaine maar die kan bij een negatieve coronatest na vijf dagen worden opgeheven.

De beschermingsmaatregelen in bejaarden- en verpleeghuizen worden verhoogd. Dit omdat vooral daar veel nieuwe besmettingen en sterfgevallen als gevolg van corona worden geregistreerd. De horeca, cultuur- en amateursportinrichtingen blijven gesloten.

De federale regering trekt opnieuw de portemonnee voor het compenseren van gedupeerde bedrijven en zelfstandigen.

Vuurwerk en alcohol

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag geldt een landelijk samenscholingsverbod met daarnaast een vuurwerkverbod op alle door de gemeenten aangewezen plekken. Deelstaten gaan de verkoop van vuurwerk verbieden maar waar het toch beschikbaar is, wordt gevraagd zoveel mogelijk af te zien van het afsteken. Dit om extra belasting van ziekenhuizen met vuurwerkslachtoffers te voorkomen.

In de openbare ruimte geldt een alcoholverbod. Daarmee verdwijnen de kraampjes met bijvoorbeeld Glühwein to go, waar veel mensen nu samen en vaak niet op 1,5 meter afstand van elkaar blijven hangen. Dit om toch een beetje kerstgevoel te hebben bij gebreke aan kerstmarkten.

Oproep

De harde lockdown is volgens bondskanselier Merkel nodig vanwege de exponentiële groei van het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen week. De maatregel volgt op een oproep van het wetenschappelijk instituut Leopoldina (scholen vanaf maandag dicht, niet-levensnoodzakelijk winkels van 24 december tot minstens 10 januari) dinsdag en een emotionele boodschap van bondskanselier Merkels (als we nu te veel contacten hebben en straks blijkt dat het de laatste kerst met opa en oma was dan hebben we iets verkeerd gedaan), woensdag.

In Saksen aan de grens met Tsjechië en Polen geldt vanaf maandag al een harde lockdown. Dit omdat de zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week) er met 348,7 ver boven de kritische bovengrens van 50 nieuwe gevallen ligt. Daaronder is bron- en contactonderzoek weer mogelijk.

Landelijk ligt dit cijfer op 169,1. In ruim driekwart van de gevallen is de besmettingsbron nu onbekend waardoor er geen controle is over de verspreiding van het virus. In Duitsland werden de afgelopen 24 uur 20.200 nieuwe coronabesmettingen en 321 coronadoden geregistreerd. Dat waren er weliswaar fors minder dan de voorbije dagen maar in de weekenden zijn de cijfers steevast lager omdat er dan minder getest wordt.

IC-capaciteit

De verscherping van de coronamaatregelen moet overbelasting van het zorgsysteem voorkomen. Op de intensive care-afdelingen van 1290 ziekenhuizen lagen vrijdag 4.339 coronapatiënten van wie 2540 worden beademd (58 procent). In totaal waren toen 22.542 ic-bedden bezet en 4652 nog vrij, zo meldde de Duitse interdisciplinaire vereniging voor intensieve en spoedeisende geneeskunde (Divi). Die cijfers geven volgens voorzitter Uwe Janssens een te positief beeld omdat bij het aantal ic-bedden ook gekeken moet worden naar het aantal ziekenhuismedewerkers dat per patiënt nodig is. Veel ziekenhuizen zitten daarbij volgens hem aan het maximum.

Hij pleitte vrijdag dan ook voor een ‘degelijke en ingrijpende’ lockdown, zo snel mogelijk. ,,Als er niks gebeurt, zitten we met dagelijks zo'n 30.000 nieuwe besmettingen over twee weken op 420.000 gevallen. Dan moeten we niet-dringende operaties uitstellen en patiënten mogelijk verplaatsen naar ziekenhuizen in minder zwaar getroffen regio’s. Maar ook als we nu ingrijpen duurt het twee tot drie weken voordat de besmettingscijfers dalen.’’

Lockdown light

In Duitsland geldt sinds 2 november een lockdown light. De horeca is dicht (bezorgen en afhalen mag), cultuur- en vrijetijdsinstellingen eveneens. Winkels, scholen en crèches zijn open, in tegenstelling tot de lockdown dit voorjaar. Vandaar de benaming ‘light’. Daarnaast geldt een mondkapjesplicht in het OV, winkels en op andere plekken waar afstand houden lastig is. Ook moeten mensen zoveel mogelijk thuiswerken. De maatregelen werden op 25 november verlengd met versoepelingen rond de kerstdagen maar deden het aantal contacten met slechts 40 procent dalen terwijl het streefpercentage 60 is. In de eerste lockdown dit voorjaar was dat 75 procent.

