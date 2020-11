Harde kern Trumpfans gaat demonsteren in Washington

Sisser

In berichten in de sociale media worden honderdduizenden medestanders aangekondigd. In het verleden liepen dergelijke ambitieuze aankondigingen van massaprotesten van extreemrechts meestal met een sisser af. Tegendemonstraties waren vaak groter. De organisaties die nu oproepen te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag weten zich inmiddels gesteund door de uitgesproken Fox News-presentator en Trump-bewonderaar, Sean Hannity. Ook Enrique Tarrio, de voorzitter van de nationalistische militie Proud Boys is van de partij evenals Jack Posobiec, een man die veel energie heeft gestoken in ‘Pizzagate’ ofwel de populaire samenzweringstheorie over hooggeplaatste pedofielen en vampierachtige types die bijeen zouden zijn gekomen in een pizzeria in Washington. Dat gerucht leidde tot een aanval op het restaurant door een man die kinderen wilde bevrijden die volgens Posobiec in de kelder gevangen werden gehouden. Het restaurant had geen kelder. Infowars-oprichter Alex Jones leidt een ‘karavaan’ gelijkgestemden uit Texas die vandaag in Washington moeten aankomen, aldus de The Washington Post.