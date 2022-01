Harde gevechten om Syrische gevangenis met daarin ook Nederlandse jihadisten

In Syrië zijn al dagenlang harde gevechten gaande, nadat jihadisten van terreurorganisatie IS donderdag een gevangenis in Hasaka aanvielen. Gedetineerden wisten te ontsnappen, delen van de gevangenis werden overgenomen. In Hasaka zitten ook Nederlandse jihadisten vast.

Amerika is inmiddels de militairen van de Koerdische Syrian Democratic Forces (SDF) te hulp gekomen met luchtaanvallen, om de gevangenis terug te veroveren. De SDF heeft zelf extra militairen naar Hasaka in het noordoosten van Syrië gestuurd. De grip van de Koerdische militairen op het gebied in en om de gevangenis zou dan ook ‘steeds sterker’ worden. IS beweert dat achthonderd gevangenen zijn ontsnapt. Ondertussen verschijnen op internet beelden van Koerdische bewaarders, die door IS gevangen zijn genomen.

Daarmee is de eerste grote aanval van IS sinds de terreurorganisatie drie jaar geleden werd verslagen in elk geval een feit. Op dit moment zouden nog zo'n 150 tot 200 IS-opstandelingen zich verschanst hebben in en om de gevangenis.

Autobom

Het begon donderdag met een autobom, die vlakbij de poorten van de gevangenis afging. Die gaf gedetineerden de kans te ontsnappen naar de woonwijken om de gevangenis heen. In eerste instantie claimde de SDF de aanval af te hebben geslagen, maar later moest worden toegegeven dat de Koerdische troepen de controle over delen van de gevangenis waren kwijtgeraakt en zeventien van hun mensen waren gedood. Volgens de Koerden zouden zeventig gevangenen zijn gedood.

In de gevangenis, de grootste in zijn soort, verblijven duizenden verdachten die zijn opgepakt nadat IS werd verslagen. Veel van hen zijn nooit veroordeeld, onder de gevangenen zijn ook minderjarigen. Het aantal buitenlandse gedetineerden wordt geschat op zo’n tweeduizend tot vierduizend uit zo'n vijftig landen, waaronder Nederland.

Weemoed

Die Nederlanders, ook verspreid over andere gevangenissen in Syrië, blijken hun radicale denkbeelden nog lang niet vaarwel te hebben gezegd, ook al is IS in Syrië verslagen. Zo verscheen eind vorig jaar weer een interview met de Nederlandse jihadist Yago Riedijk, die met weemoed vertelde over zijn leven in het inmiddels gevallen kalifaat, samen met zijn Britse vrouw. Hij vertelde hoe ze als een familie cake bakten - en weigerde de onthoofdingen van IS te veroordelen.

