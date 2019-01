Harde brexit, no-dealbrexit, motie van wantrouwen... Snapt u het nog?

Artikel 50

In dit artikel in het Verdrag van Lissabon (2007) staan de gewijzigde voorwaarden voor het geval een lidstaat de EU wil verlaten.



Brexit

Samentrekking van ‘brits’ of ‘British’ en ‘exit’ om aan te geven dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie wil verlaten.



Brexit referendum

Op 23 juni 2016 werd Britse bevolking geraadpleegd over al dan niet verlaten van de Europese Unie. 51,9 procent stemde voor verlaten (leave) en 48, 1 procent voor blijven (remain). Stemming in delen van het Verenigd Koninkrijk: Engeland 53,4 procent vóór vertrek, Schotland 62 procent vóór blijven, Wales 52,5 procent vóór vertrek en Noord-Ierland 55,8 procent vóór blijven.



Brexit deal

De door premier May in Brussel uitonderhandelde vertrekregeling. Belangrijke kwesties hierin zijn het garanderen van burgerrechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en andersom van Britten in de EU, de eindafrekening (hoeveel de Britten moeten betalen aan de EU) en de politiek gevoelige landgrens tussen Ierland en Noord-Ierland (backstop). Eerst moet over deze onderwerpen overeenstemming zijn bereikt voordat de EU verder wil praten over een handelsakkoord.



Brexit day

Klokslag 00.00 in de nacht van 29 maart op 30 maart treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU).



Zachte brexit

Een vriendelijke scheiding met goede afspraken. De Britten stappen formeel uit de EU, maar blijven meedoen aan de gemeenschappelijke markt in ruil voor een contributie. Dat zou ook betekenen dat Londen dan dus moet voldoen aan bepaalde Europese regels over bijvoorbeeld het vrije verkeer van personen, goederen en kapitaal.