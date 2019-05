Hamilton bedankt doodzieke Harry (5) met F1-bolide en beker Grand Prix Spanje

De Brit Hamilton won daarna de race in Barcelona. Vlak daarna droeg hij de overwinning op aan Harry. Volgens Sky deed hij dat met gebroken stem: ,,Vandaag was ik supergeïnspireerd door dit kind dat me een bericht had gestuurd. Hij was mijn engel.’’



Zijn team Mercedes besloot na de race een aantal medewerkers richting Surrey te sturen, samen met een van de racewagens en de beker die Hamilton gewonnen had. Ook stelde het team de inzamelingsactie te steunen die de ouders van Harry hebben opgezet ten behoeve van verder onderzoek naar de ziekte. Op foto's die Harry's ouders vandaag deelden op sociale media is te zien hoe vader James zijn zoon in zijn armen houdt. Ze staan samen op de oprit van het ouderlijk huis en bewonderen de glimmende bolide. Het was de eerste keer in drie weken dat het jongetje weer eens buiten was.



,,Het heeft ons een enorme boost gegeven en een grote lach op ons gezicht, in een ontzettend moeilijke tijd in ons leven’’, zegt James. Volgens de man kon zijn zoontje maar niet geloven dat Hamilton over hem sprak en de race aan hem had opgedragen. ,,Harry denkt nu dat Lewis zijn beste vriend is. En dat is voor een jongetje van vijf ongelooflijk.’’



Een andere foto toont de doodzieke Harry in zijn bed, met weinig haar, een litteken op zijn borst en een infuus in zijn rechterarm. Maar met de racehandschoenen van Hamilton aan zijn handen, de grote trofee naast zich, een lach op zijn gezicht.