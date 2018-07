'Hamas en Israël sluiten bestand in Gaza'

Belgische moeder maakt 3-jarig zoontje steeds zieker met pijnstil­lers

20 juli Een 27-jarige vrouw uit het Vlaamse Eernegem wordt verdacht van poging tot moord op haar zoontje van 3. De moeder, J.G., en haar vriend brachten het kind eind vorige week naar het ziekenhuis. Daar bleek dat het jongetje sporen van Tramadol in zijn bloed had, een sterke pijnstiller die uitsluitend voor volwassenen bedoeld is.