Hakeem Jeffries (52) volgt Nancy Pelosi (82) op: eerste zwarte fractievoorzitter in Capitool

na dodelijke brand BBC-journalist opgepakt bij zeldzame massapro­tes­ten in China tegen coronabe­leid en president Xi

In verschillende steden in China zijn felle protesten uitgebroken tegen het strenge coronabeleid. Aanleiding is een brand in de stad Urumqi in de provincie Xinjiang, waarbij donderdag tien doden vielen. In onder meer Peking, Sjanghai en Wuhan gingen mensen de straat op en eisten het vertrek van president Xi Jinping.

28 november