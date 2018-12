Hagelbollen zo groot als golfballen, grote delen Sydney zonder stroom door noodweer

Meisje (4) sterft plotseling op school, vier jaar nadat haar broertje hetzelfde is overkomen

Afgelopen donderdag heeft een tragische gebeurtenis plaatsgevonden in een school in de gemeente Rethel in de Franse Ardennen. Agathe, een vierjarig meisje, stierf plotseling tijdens de speeltijd. Volgens de hulpdiensten overleed ze aan een hartstilstand. Voor de ouders van het meisje is het een onbeschrijfelijk groot drama omdat ze vier jaar geleden hun zoontje Gabriel op een gelijkaardige manier verloren.