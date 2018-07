'Hacken Amerikaanse politici verijdeld'

Wie de kandidaten waren is niet bekendgemaakt, maar het gaat volgens Microsoft om ,,personen die belangrijk genoeg zijn om te bespioneren en om via hen de verkiezingen in november van dit jaar te beïnvloeden". Dat zei Tom Burt, die bij zijn werkgever verantwoordelijk is voor internetbeveiliging, tijdens een congres over cybersecurity in het Amerikaanse Aspen.