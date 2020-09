Haarlok Amerikaanse president Lincoln geveild voor ruim 81.000 dollar

Play­boy-mo­del verdrinkt op weg naar fotosessie: rubberboot dreef weg

11 september Justitie in Italië is een onderzoek gestart naar de dood van het Russische topmodel Galina Fedorova. Het lichaam van de vrouw, die in het verleden regelmatig verscheen op de covers van mannenbladen als Penthouse en Playboy, werd zaterdag naakt uit zee gehaald voor de kust van het eiland Sardinië. Volgens de fotograaf die bij haar was, was het tweetal op weg naar een fotosessie toen ze besloten een duik te nemen. De rubberboot die ze bij zich hadden dreef weg.