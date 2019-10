‘Haal me hieruit!’ Laatste grap van Ierse opa op zijn eigen begrafenis gaat hele wereld over

“Hallo!?”

Een streepje doedelzakmuziek volgt, maar wordt even prompt onderbroken. Oei, wat gebeurt er? Tot grote verbazing van de aanwezigen horen ze daarna een wel heel bekend klinkende ‘hallo’. Het blijkt Shay, met nog een laatste heerlijke mop vanuit het hiernamaals...



,,Hallo!? Laat me hieruit!”, roept de Ier ‘uit zijn graf’, terwijl er ook een stevig gebonk is te horen. Terwijl de familieleden eerst nog een tikje verbouwereerd hun tranen wegpinken bij de onverwachte geluidsopname, kunnen ze al snel het giechelen niet onderdrukken. ,,Hallo? Het is hier donker!”, foetert Shay. En ook: ..Ik hoor je wel! Is dat de priester? Dit is Shay, ik zit in de kist!” De video eindigt met een korte, geestige serenade van de opa, tot groot jolijt van zijn naasten.