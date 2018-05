Guyanese man aangeklaagd voor moord op visser voor kust Suriname

Ierse premier maakt excuses voor illegale adoptie­prak­tij­ken

1:49 De Ierse premier Leo Varadkar heeft in het parlement zijn excuses aangeboden aan 126 mensen die tussen 1949 en 1969 illegaal geadopteerd zijn in het land. De premier had het over het afsluiten van 'weer een hoofdstuk van de zeer donkere geschiedenis van ons land'.