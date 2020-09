Grote zorgen om coronabesmetting in vluchtelingenkamp Moria

In vluchtelingenkamp Moria is vandaag gebeurd waar iedereen voor vreesde: de eerste coronabesmetting is vastgesteld. Volgens de Griekse autoriteiten testte een 40-jarige Somaliër positief op het virus. Moria is meteen in lockdown gegaan. De komende twee weken mag er niemand in of uit.

De man had volgens Griekenland asiel gekregen en het kamp daarom per 14 juli verlaten. Hij was er de afgelopen week echter teruggekeerd en sliep in een tentje buiten het officiële deel van het kamp - net als de meeste vluchtelingen overigens.

In Moria is maar plaats voor 2.750 mensen; er zitten er nu 12.700. Afstand houden en hygiëne in acht nemen zijn in de erbarmelijke omstandigheden onmogelijk. In een soortgelijk kamp op Chios werden in augustus al meerdere besmettingen geconstateerd. Ook dat kamp werd vervolgens van de buitenwereld afgegrendeld.

Volledig scherm Luchtfoto van vluchtelingenkamp Moria. © AFP

Om een eventuele uitbraak in te dammen, hadden de Griekse autoriteiten de bewegingsvrijheid van de vluchtelingen al grotendeels beperkt. Alle activiteiten als onderwijs en recreatie liggen al lange tijd stil. Hulporganisaties spreken van discriminatie van een bevolkingsgroep die toch al zeer kwetsbaar is.

De Griekse autoriteiten onderzoeken nu met wie de Somaliër in contact is geweest. Hij ligt inmiddels in isolatie in het ziekenhuisje van Lesbos. Dat is ernstig overbelast en kan een eventuele uitbraak van corona niet aan. Bewoners van Moria en hulpverleners houden hun hart vast.

Artsen zonder Grenzen had in mei een tijdelijke coronakliniek bij het kamp geopend, naar eigen zeggen met steun van de regering. De organisatie zag zich echter gedwongen door lokale weerstand en boetes op grond van overtreding van de bouwregels de kliniek in juli weer af te breken. Een door Nederland gefinancierd coronaveldhospitaal, gerund door de Griekse overheid, is nog niet in gebruik.

