Grote reddingsoperatie om Amerikaan die onwel werd uit Turkse grot op 1000 meter diepte te redden

In Turkije is een grote reddingsoperatie aan de gang om een Amerikaanse speleoloog uit een grot op 1000 meter diepte te redden. De 40-jarige Mark Dickey was daar bezig met een verkenningsmissie, maar werd zondag door inwendige bloedingen onwel. Het kan zomaar nog eens anderhalve week duren om hem naar boven te halen.

Dickey zit vast in de grot van Morca in het Taurusgebergte. Ruim 170 reddingswerkers uit verschillende landen proberen de Amerikaanse man te redden. ,,Verschillende internationale teams, onder wie Kroaten en Italianen, helpen met de operatie. De man bevindt zich op zo’n 1000 meter diepte, ze delen de afdaling op in zeven delen”, zegt Bulent Genc, het hoofd van de Turkse speleologische organisatie TUMAF. ,,Ze verwachten tien dagen nodig te hebben, maar dat kan mogelijk sneller als het beter met de man gaat of trager als zijn situatie verslechtert.”

De gezondheidsklachten ontstonden toen hij onderweg was naar beneden. De omstandigheden in de grot zijn zwaar. Op de diepte waar Dickey onwel werd, is het 4 tot 6 graden. De grot is zelfs 1276 meter diep.

Hongaarse vrijwilligers waren als eerste bij de Amerikaan. Zij gaven hem een bloedtransfusie. Vooralsnog ziet het er naar uit dat Dickey aan de beterende hand is, zegt Genc. Voor de reddingsoperatie is medische hulp ingeschakeld om te beoordelen of Dickey op eigen kracht naar buiten kan komen. Voor de communicatie is een telefoonverbinding en een back-upsysteem aangelegd.

Eigen kracht

Vriend van Dickey en medegrotverkenner Carl Heitmeyer zegt tegen NBC News dat Dickey op eigen kracht naar buiten wil klimmen. Toch zal dat een zware beproeving zijn, aangezien dat volgens hem de speleologische equivalent van een beklimming van de Mount Everest is. ,,Mark is een elitespeleoloog. Er zijn wereldwijd maar een paar duizend mensen van zijn kaliber die hele diepe systemen als deze ingaan, gezien de benodigde technische vaardigheden met de touwen en fysieke vermogens.”

Volgens de Kroatische reddingswerker Dinko Novosel, tevens voorzitter van de Europese vereniging voor reddingsoperaties in grotten, wordt het een uitdaging om de Amerikaan veilig boven te krijgen. ,,Het is een hele complexe reddingsoperatie. Er is geen grotere reddingsoperatie in een grot ter wereld geweest.” Op sommige plekken moet de doorgang worden verbreed om er met een brancard doorheen te kunnen. Ook moeten de reddingswerkers zorgen dat er geen rotsblokken afbrokkelen tijdens de actie.