Grote ravage door storm Hans: dam bij Noorse elektriciteitscentrale breekt door na overstromingen

met videoIn Noorwegen is een dam bij een elektriciteitscentrale doorgebroken als gevolg van hevige overstromingen in de rivier Glomma. Het land wordt al dagen getroffen extreem noodweer als gevolg van storm Hans die in Scandinavië woedt. Duizenden mensen zijn door Noorse hulpdiensten geëvacueerd vanwege de gevaren die de zware regenval met zich meebrengt.

De energiecentrale bij de dam was al ondergelopen. De centrale was uitgevallen en daardoor konden de damluiken niet meer open. De politie overwoog woensdag al de hele dag om met explosieven een gat te maken waar het water door kon stromen, maar dat is niet gebeurd.

Storm Hans brengt harde wind, intense regen en aardverschuivingen in de Scandinavische regio, waardoor hoogspanningskabels uitvielen, dorpen onderwater kwamen te staan en het openbaar vervoer in de zwaarst getroffen gebieden tot stilstand kwam. In het zuiden van Noorwegen zijn zeker zestien aardverschuivingen geweest.

De autoriteiten in Noorwegen spreken van een zeer ernstige situatie en vragen iedereen om voorzichtig te doen en zo min mogelijk naar buiten te gaan. Doordat het water via de rivieren weg moet stromen, moeten de ergste overstromingen nog komen. Het hoogtepunt van de overlast wordt donderdag of vrijdag verwacht.

Caravans meegesleurd

Caravans worden meegesleurd met het water als ware het bootjes, zoals in Hemsedal, in het oosten van Noorwegen. De vakantieverblijfjes komen van camping Øya. Eigenaar Ola Halvard Jorde vertelt aan de Noorse omroep NRK dat hij maandag nog had geprobeerd de boel te redden. ,,We hadden een idee van hoe erg de storm zou zijn, maar we hadden ons niet gerealiseerd dat het zoveel regen zou zijn. We hebben veel dingen naar hoger gelegen delen verplaatst en de chalets verwijderd waar we bij konden. Het is zo erg dat er bijna geen woorden meer voor zijn. Absoluut tragisch.”

Er is nog geen beterschap in zicht: in sommige delen van het Noorse binnenland worden nog grote hoeveelheden neerslag verwacht, waarschuwt de overheid. ‘Er zullen zich ernstige incidenten voordoen, dus de bevolking wordt verzocht de rust te bewaren.’

Woensdag zijn er in verschillende gebieden al meer dan tweeduizend mensen geëvacueerd op last van de hulpdiensten, naast - waarschijnlijk - talloze mensen die zichzelf uit voorzorg in veiligheid hebben gebracht. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers van het slechte weer.

Mensen geïsoleerd

Aud Hove, burgemeester van de provincie Innlandet, vreest dat er levens verloren gaan. Zo’n honderd provinciale wegen in het binnenland zijn onbegaanbaar geraakt. ,,In verschillende lokale gemeenschappen zitten mensen geïsoleerd en dreigen de hulpdiensten mensen die hulp nodig hebben niet te kunnen bereiken. We hebben hulp nodig van de bredere gemeenschap”, zegt ze tegen NRK. ,,We bevinden ons in een crisissituatie van nationale dimensies.”

Ook het Zweedse skioord Are is deels overstroomd nadat een rivier buiten de oevers is getreden:

In het westen van Zweden wordt mensen geadviseerd thuis te werken. In het gebied zijn kelders ondergelopen, bomen omgevallen en staan wegen onderwater. Dinsdag moesten honderden mensen worden geëvacueerd vanwege zware aardverschuivingen in het hele land. Verschillende huizen zijn weggevaagd door aardverschuivingen en weggespoeld door overstromingen. Niemand is als vermist opgegeven. Maandag ontspoorde een Zweedse passagierstrein door het weer, waarbij drie mensen gewond raakten.

Het Meteorologisch Instituut van Denemarken maakt intussen melding van golven tot acht meter hoog. Strandhuisjes worden overspoeld met water van de Noordzee.

Gewonden bij bestrijden bosbranden Portugal

In het zuidwesten van Europa kampen ze juist met bosbranden. Bij de bestrijding daarvan in het Portugese plaatsje Odemira zijn acht mensen gewond geraakt. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Circa twintig anderen hebben volgens plaatselijke media lichte verwondingen opgelopen en zijn ter plekke geholpen.

De hevige bosbrand woedt vlakbij de Atlantische kust en aan de noordrand van de toeristische regio Algarve. Daar woeden bij Aljezur en Monchique, 13 kilometer ten zuiden en 20 kilometer ten zuidoosten van Odemira, ook bosbranden in de uitgestrekte en droge eucalyptus-, dennen- en kurkeikenbossen.

Vooral de snel groeiende eucalyptus brandt snel en is in Portugal veel aangeplant voor onder meer de papier- en houtindustrie.

Vermisten Georgië

In Georgië wordt nog steeds ‘intensief gezocht’ naar de twee Nederlanders die sinds zaterdag worden vermist na een aardverschuiving. Dat zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de aardverschuiving kwamen zeker 21 mensen om het leven.

Volgens de woordvoerder is er geen aanwijzing dat de zoektocht op korte termijn wordt beëindigd. Verder kan het ministerie niets over de zoektocht zeggen, dat doen de lokale autoriteiten. De familie van de vermisten wordt bijgestaan door ambassadepersoneel en de lokale autoriteiten. De vermiste Nederlanders zouden minderjarig zijn, maar dat heeft het ministerie niet bevestigd.

Honderden miljoenen voor Slovenië De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft het door overstromingen zwaar getroffen Slovenië bezocht en voor 400 miljoen Europese hulp toegezegd. Het geld komt uit een Europees solidariteitsfonds en het land kan veel meer hulp krijgen door een beroep te doen op het Europese Volgende Generatiefonds, zei Von der Leyen. Daar kan voor 2,7 miljard euro worden aangeklopt. Volgens de Sloveense premier Robert Golob zijn vele duizenden families door de overstromingen alles kwijtgeraakt en velen ook hun bestaansmiddelen. Volgens Golob beloopt de schade in de miljarden. Twee Nederlanders en vier Slovenen zijn om het leven gekomen als gevolg van het noodweer van circa een week geleden.

