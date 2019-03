Grote paniek in Disneyland Parijs na vals alarm

Een deel van het pretpark zou in lockdown zijn gegaan nadat er geroepen werd dat er geweerschoten waren gehoord. Toeristen moeten naar verluidt binnenblijven. Naast politie zouden er ook militairen aanwezig zijn in het park. Inmiddels heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd dat het om een vals alarm ging en dat er geen reden tot paniek is. Op Twitter zijn beelden opgedoken van mensen die in paniek wegrennen. ,,Uitgaansgebied Disney Village in Disneyland Paris wordt volledig geëvacueerd. Bezoekers in winkels en restaurants mogen niet naar buiten. Onduidelijk wat er aan de hand is”, zo meldt een bezoeker op Twitter.

Romain Goffinet, een Belg ter plekke, zegt aan Sudinfo dat “de terrassen binnen een aantal seconden leeg waren”. ,,We werden in de winkels geduwd, bewakers sloten de deuren en we werden daarna via de achterkant geëvacueerd. Er was veel paniek. Mensen huilden. Volgens een van de bewakers gaat het om vals alarm, maar is het nu eenmaal belangrijk dat er politie aanwezig is in het park.”