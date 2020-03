Grote ingreep Italië: Lombardije gaat op slot

Corona-uitbraakDe Italiaanse regio Lombardije lijkt het nieuwe Wuhan te worden. De Italiaanse overheid heeft besloten Lombardije en enkele daaraan grenzende regio's van de buitenwereld af te sluiten, zoals eerder gebeurde in de Chinese provincie waar het virus uitbrak. Die drastische maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus in Europa voorkomen.

De ingreep komt nadat er in het afgelopen etmaal ruim 1100 nieuwe coronagevallen bij zijn gekomen in Italië. Inmiddels staat het aantal besmettingen op meer dan 5800, het hoogste aantal na China en Zuid-Korea. Er zijn al 233 Italianen aan het virus overleden.

In het decreet dat vanavond van kracht wordt, staat dat het alleen nog mogelijk is om met uitdrukkelijke toestemming de regio Lombardije en elf provincies in drie aangrenzende regio’s in- en uit te reizen. Ook de stad Milaan valt onder regio Lombardije.

Volksgezondheidssysteem dreigt te bezwijken

Door de explosieve toename van het aantal besmettingen, de stijging van zaterdag was bijna 30 procent meer dan die van vrijdag , dreigt het volksgezondheidssysteem in de regio Lombardije te bezwijken onder de grote druk. De regionale overheid in Lombardije had gewaarschuwd dat ze het groeiende aantal patiënten niet meer aan kon en pleitte vrijdag al voor strengere maatregelen om de epidemie in de hand te houden.

Concreet komt het decreet erop neer dat de ‘zona rossa’ afgesloten is van de buitenwereld en dat mensen er binnen ook niet meer mogen reizen behalve in noodgevallen. Voor zo'n reis moeten ze toestemming vragen. Bovendien zijn vanaf nu alle zwembaden, sportscholen en schoonheidssalons gesloten. Behalve voor Lombardije geldt het decreet ook voor elf gebieden in de noordelijke regio's, Emilia-Romagna, Veneto and Piedmont, het zou daarbij gaan om Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti en Alessandria.

De scholen in Lombardije zijn al sinds 23 februari gesloten. De nieuwe maatregelen gelden tot 3 april.

Op zaterdagochtend kwamen nog enkele honderden studenten van de Groningse studentenvereniging Vindicat terug uit Noord-Italië.