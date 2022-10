Grote hasjvangst in Spanje: Nederlander vast voor smokkel in brandstoftanks vrachtwagens

De verdachten hebben volgens de regionale krant geen van allen een strafblad maar worden nu beschuldigd van drugssmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze werden woensdag gearresteerd in een loods in een dorp aan de zuidrand van Granada. Daar was officieel geen zakelijke activiteit maar desondanks was er volgens de politie sprake van ‘een grote stroom zware vrachtwagens, andere voertuigen en verschillende bezoekers’.

Bij de inval in de loods zagen agenten een truck staan waarvan een van de brandstoftanks een dubbele bodem bleek te hebben. In de geheime bergruimte bevonden zich geperste hasjpakketten. In een ruimte naast de loods, vonden ze tientallen soortgelijke hasjpakketten met een totaalgewicht van 330 kilo. De lading drugs stond blijkbaar klaar om verstopt te worden in dezelfde vrachtwagen, ‘perfect voorbereid voor internationaal tramsport naar andere Europese landen', luidde het in het politiebericht. In de opslagruimte naast de loods namen de speurders ook enkele verpakkingsmachines in beslag.