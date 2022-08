Grote delen van China in de zomer overrompeld door het gezoem van de cicade

miljoenen euro's Bizarre kunstroof in Brazilië: dochter bedonderde eigen moeder (82) met ‘helder­zien­de‘

Onder het bed van een Braziliaanse oplichter is woensdagochtend een waardevol olieverfschilderij van een van de bekendste kunstenaars van Brazilië gevonden. Het gaat om het kunstwerk Amaral’s Sol Poente (Ondergaande zon) van Tarsila do Amaral uit 1929, dat naar schatting zo’n 57 miljoen euro waard is. In totaal zijn vier verdachten aangehouden, onder wie de dochter van een bekende kunstverzamelaar.

