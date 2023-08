Grote brand in Zuid-Frankrijk nabij badplaats Argelès-sur-Mer: 3000 campinggasten geëvacueerd

UpdateIn de Zuid-Franse plaats Saint-André, gelegen in de uitlopers van de Pyreneeën nabij Perpignan en badplaats Argelès-sur-Mer, is maandag in de namiddag een forse brand uitgebroken. Tientallen huizen en drie campings zijn ontruimd. Zeker 530 hectaren staan in brand, schat de prefectuur. Duizenden vakantiegangers zijn van hun campings geëvacueerd.