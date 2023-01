Grootste wolvenjacht sinds 2010 begonnen in Zweden

De grootste wolvenjacht in Zweden sinds de herinvoering van de jachtvergunning voor deze dieren in 2010 is maandag begonnen. Jagers mogen deze maand in totaal 75 dieren doden.

,,De jacht is absoluut noodzakelijk om de toename van het aantal wolven af te remmen. De wolvenpopulatie is de grootste die we in de moderne tijd hebben gehad”, zei Gunnar Glöersen van de Zweedse vereniging voor de jacht tegen de omroep.

In totaal zijn er sinds 2010 203 wolven gedood bij officieel toegestane jachtpartijen. Dierenrechtenactivisten probeerden maandag de jacht te verstoren, aldus de Zweedse omroep SVT. Zij vrezen dat het de populatie veel schade zal toebrengen. Volgens hen is de populatie al relatief klein. Er leven naar schatting 460 wolven in het wild in Zweden. In Italië zouden dat er meer dan 3000 zijn.

‘Doden is funest voor ecosysteem’

Marie Stegard, voorzitter van een lokale anti-jachtgroep, zegt tegenover de Britse krant The Guardian: ,,Wolven als roofdieren in de voedselketen zijn een voorwaarde voor biodiversiteit. Het doden van een kwart van de bevolking door de jacht heeft negatieve gevolgen voor dier en natuur. Het is funest voor het hele ecosysteem. Het bestaan van wolven draagt bij aan een rijker dieren- en plantenleven. Het voortbestaan van de mens hangt af van gezonde ecosystemen.”

De Zweedse minister Anna-Caren Sätherberg (Natuurzaken) verdedigde de jacht door te zeggen dat ‘de wolvenpopulatie groeit, waardoor er meer conflicten plaatsvinden en de acceptatie van de wolf minder wordt'.

Met lege handen naar huis

The Guardian vergezelde maandag tweehonderd jagers op de wolvenjacht in de bossen tussen de plaatsen Gävleborg en Dalarna. Daar jaagden ze van middernacht tot de zon onderging om 15.00 uur. De jagers omsingelden gebieden waarvan ze wisten dat er wolven zouden leven. Zij zetten honden in om de wolven op te sporen, zodat deze richting de jagers zouden worden gedreven. De jagers wisten echter geen wolf te doden en gingen met lege handen naar huis.