Grootste stijging olieprijs ooit na droneaanval op Saoedi-Arabië; prijs aan de pomp zal stijgen

updateDe olieprijzen zijn fors omhoog geschoten, nadat afgelopen weekend een droneaanval plaatsvond op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië. Hiermee is ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie weggevallen. De verwachting is dat dit snel zal leiden tot hogere prijzen aan de benzinepomp. Ondertussen dreigt de Amerikaanse president Trump met vergelding.

De prijs van Brentolie steeg in Azië op de eerste handelsdag na de aanval met maar liefst 19 procent tot 71,95 dollar per vat. Dat is de sterkste prijsstijging sinds het Brent-contract in 1988 werd gelanceerd. Net na de opening zakte de koers weer wat. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 15 procent tot 63,34 dollar per vat.

De explosief stijgende olieprijzen gaan gevolgen hebben voor de prijzen aan de pomp, zeggen experts. De kans bestaat zelfs dat er vandaag al tankstations zijn die de prijs wat verhogen, denkt marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers.

Normaal gesproken worden benzineprijzen op werkdagen vastgesteld. De prijzen voor zaterdag, zondag en maandag zijn dus al vastgesteld. ,,Dat staat in principe vast, maar afspraken kunnen doorbroken worden”, aldus Van Selms. Hij voorziet in ieder geval voor dinsdag een prijsstijging van 1 tot 2 cent per liter bovenop de huidige adviesprijs, en op de lange termijn misschien wel 5 cent per liter.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Rookwolken stijgen op uit de raffinaderij in Abqaiq, die getroffen werd door exploderende drones. © REUTERS

Drone-aanval

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door vermoedelijk meerdere drones getroffen, waarna branden ontstonden. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, moest door de aanval zijn olieproductie halveren.

Voor de oliemarkten is de acute verstoring de ergste ooit, zelfs het verlies van de Koeweitse en Iraakse olieaanvoer in augustus 1990 werd overtroffen. Destijds viel Saddam Hoessein zijn buurland binnen. Het is ook groter dan het verlies van de Iraanse productie tijdens de Islamitische Revolutie in 1979. Kenners wijzen erop dat de kwetsbaarheid van de Saoedische infrastructuur, die tot nu toe als zeer stabiel werd gezien voor de oliemarkten, een nieuwe werkelijkheid is waar handelaren rekening mee moeten houden.

In een poging om de grondstoffenmarkten te kalmeren, heeft de Amerikaanse president Trump maatregelen aangekondigd. Zo heeft hij toestemming gegeven om olie van de strategische reserve van het land te gebruiken, mocht dat nodig zijn. Die reserve werd gevormd na de oliecrisis van 1973. De olie is opgeslagen in vier ondergrondse depots aan de Golf van Mexico in de staten Texas en Louisiana. ,,Meer dan genoeg olie!”, verzekerde Trump op Twitter.

Rebellen

De verantwoordelijkheid voor de aanvallen is opgeëist door Houthi-rebellen in Jemen, waarmee Saoedi-Arabië al lange tijd in conflict is. Volgens een woordvoerder van de Houthi-rebbellen vallen meer aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië zeker niet uit te sluiten. Die infrastructuur kan op ‘ieder moment’ opnieuw worden bestookt, waarschuwde hij. Hij riep buitenlanders op het gebied te verlaten.

Saoedische en Amerikaanse regeringsmedewerkers twijfelen aan het verhaal van de Houthi-rebellen. De Amerikanen menen dat de aanvallen te omvangrijk zijn om door zo'n groepering uitgevoerd te kunnen worden. De Amerikanen denken dat Iran achter de actie zit. Trump verklaarde op Twitter dat ‘er redenen zijn om te geloven dat we de schuldige kennen’ voor de olie-aanval op Soedi-Arabië. ,,De VS staat klaar, maar we wachten op bevestiging en willen horen van Saoedi-Arabië wie zij voor de aanval verantwoordelijk houden en onder welke omstandigheden we verdere stappen moeten ondernemen.”

De Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen over satellietbeelden en andere inlichtingen te beschikken die aantonen dat Iran betrokken was bij de aanval met drones. Teheran ontkent de beschuldigingen en claimt dat de Amerikanen hiermee eventuele toekomstige acties tegen Iran willen rechtvaardigen. Andere landen reageren terughoudend op de oplopende spanningen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat meer informatie nodig is voordat de schuldvraag kan worden beantwoord. Het Verenigd Koninkrijk noemde de aanvallen een ‘schending van internationale wetgeving’, tegelijkertijd benadrukte minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) dat nog niet helemaal duidelijk is wie er verantwoordelijk is.