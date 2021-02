Grootste stad Myanmar heeft weer internet

video Leger Myanmar probeert groeiend verzet te breken: Facebook op zwart

4 februari In Myanmar groeit het verzet tegen de staatsgreep. Het leger probeert de onrust de kop in te drukken. Facebook is op zwart gezet. De opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi is aangeklaagd voor het verboden bezit van walkie-talkies.