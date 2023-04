Grootste raket ooit ontploft tijdens eerste testvlucht

Wat er is precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Starship moest maandagmiddag voor het eerst naar de ruimte gaan, maar er was een probleem vastgesteld in de eerste trap, die ervoor moet zorgen dat de raket loskomt van de grond. Donderdag werd er opnieuw een poging gedaan. Hoewel de aanvankelijke lancering ogenschijnlijk goed verliep, ging het daarna mis.