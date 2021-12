‘Grootste natuurschade ooit’ in Israël: vogelgriep doodt duizenden kraanvogels

De autoriteiten spreken van de grootste natuurschade in de geschiedenis van het land. Medewerkers van de Israëlische Parken en Natuur Autoriteit zijn begonnen met het verzamelen van karkassen van dode kraanvogels in het Hula-natuurreservaat. Dat geldt als watergebied van internationaal belang in het kader van de zogenoemde Conventie van Ramsar (Milieuverdrag van de Unesco dat in 1975 in werking trad).

In het reservaat, waar jaarlijks duizenden kraanvogels uit Europa foerageren onderweg naar Afrika, zijn al zo'n 5200 dode exemplaren geteld. ,,Veel kadavers drijven in het midden van het watergebied, wat het verwijderen lastig maakt”, zei senior wetenschapper Uri Naveh maandag. Parkmedewerkers proberen de kadavers zo snel mogelijk te ruimen om besmetting van andere wilde dieren te voorkomen. Het opruimen gaat echter langzamer dan verwacht. ,,We kijken of er andere oplossingen zijn”, aldus Naveh.

Uit angst voor verspreiding van de besmettelijke ziekte zijn volgens het Israëlische ministerie van Landbouw inmiddels zo’n half miljoen kippen in het gebied geruimd. Minister van Milieubescherming Tamar Zandberg spreekt op Twitter van ‘de grootste ramp voor dieren in het wild in de geschiedenis van Israël’. De omvang van van de schade is volgens haar nog onduidelijk.

Half miljoen kraanvogels

Jaarlijks houden ongeveer 500.000 Europese kraanvogels halt in het reservaat. Een klein aantal blijft achter om te overwinteren, zegt woordvoerder Yaron Michaeli van het Hula Lake-reservaat. Dit jaar ging het volgens hem om naar schatting zo'n 30.000 exemplaren. Er wordt aangenomen dat de kraanvogels zijn besmet door kleinere vogels die de vogelgriep opliepen op boerderijen waar de besmettelijke ziekte uitbrak. Het dodental onder de kraanvogels leek de afgelopen dagen te zijn gestabiliseerd, aldus Michaeli. ,,Dat is een goed teken. Misschien beginnen de vogels er nu overheen te komen. We hopen het van harte.”

Volgens het kantoor van de Israëlische premier Naftali Bennett houden functionarissen van de ministeries van Landbouw, Milieu en Gezondheid de situatie in de gaten. Informatie over besmetting van mensen is er niet. Wie besmet raakt, krijgt griepsymptomen als koorts, hoofdpijn en spierpijn.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Kraanvogels in de vallei van het Hula-natuurreservaat. © AFP

