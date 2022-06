Grootste Italiaanse regeringspartij scheurt bijna uit elkaar

Het rommelt al weken in de Vijfsterrenbeweging, de grootste partij in de regering van de Italiaans premier Draghi. Het is partijleider en voormalig premier Giuseppe Conte tegenover voormalig partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio. Conte hekelt al tijden het Oekraïne-beleid van de regering; hij wil dat premier Draghi stopt met het sturen van wapens en aanstuurt op de-escaleren van het conflict. Di Maio heeft zich loyaal getoond aan de regeringslijn en is voorstander van militaire steun aan Oekraïne.

De spreekwoordelijke druppel is een document dat de Senaatsfractie van de Vijfsterrenbeweging dinsdag zou willen bespreken. Met het document wil de Vijfsterrenbeweging de regering Draghi overtuigen te stoppen met het sturen van wapens naar Oekraïne. In het document, waarvan Conte ontkent dat het uit zijn koker komt, wordt gesteld dat het sturen van wapens het conflict slechts verlengt. Een standpunt dat door een meerderheid van de Vijfsterrensenatoren wordt gedeeld.

Het document komt naar buiten in dezelfde week waarin premier Draghi in de Senaat toelicht wat hij met de regeringsleiders van de andere EU-landen gaat bespreken over het Oekraïne-conflict. De positie van de grootste partij in Draghi’s regering verzwakt de positie van de premier.

‘Gevaar voor nationale veiligheid’

Minister Di Maio noemde het document zelfs een ‘gevaar voor de nationale veiligheid van Italie’. ,,Dit zet ons buiten de alliantie van de Navo en de EU.” Di Maio’s opmerking wordt in Vijfsterren-kringen opgevat als een aanval. ,,Di Maio beledigt zijn gemeenschap”, zegt vice-voorzitter van de beweging Riccardo Ricciardi in een interview met de Italiaanse pers. ,,Hij heeft zichzelf al buiten de partij geplaatst.”

De partijleiding van de Vijfsterrenbeweging is bij elkaar geroepen om te beslissen over het lot van de minister van Buitenlandse Zaken. ,,Di Maio zal zelfstandig moeten terugtreden, of hij wordt uit de partij gezet”, zegt een anonieme senator tegen La Repubblica.

Of Luigi di Maio uit de partij wordt gezet lijkt niet meer van belang, de Vijfsterrenbeweging is op sterven na dood.

