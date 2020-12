Grootste ijsschots ter wereld op ramkoers: hongerdood dreigt voor duizenden dieren

Giscard d'Estaing, Franse oud-president en vader van de TGV overleden

3 december De voormalig president van Frankrijk, Valéry Giscard d’Estaing, is op 94-jarige leeftijd overleden. Naar verluidt zou hij zijn bezweken aan het coronavirus. Twee weken geleden werd de ex-president al opgenomen in het ziekenhuis. Onduidelijk was toen waarom. In september moest hij nog met een lichte longontsteking naar een ziekenhuis in Parijs.