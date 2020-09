Groot deel Japanse regeringspartij steunt Suga als opvolger van premier Abe

Update Onrust in VS neemt toe na demonstra­ties en rellen: ‘Alles is hier dichtgetim­merd’

30 augustus De onrust in diverse Amerikaanse steden neemt toe. Bij een confrontatie tussen Trump-aanhangers en BLM-betogers in Portland viel dit weekend een dode. President Trump wil dinsdag een bezoek brengen aan Kenosha, een andere stad waar het al dagen zeer onrustig is sinds de zwarte Amerikaan er door een agent in zijn rug werd geschoten.