Groot-Brittannië zet leger op stand-by vanwege brandstofcrisis

Drugs in rivier festival­ter­rein Glastonbu­ry schaden vissen

2:50 In een rivier die over het terrein van het Britse muziekfestival Glastonbury stroomt, zijn grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Hierdoor komen een zeldzame vissoort en andere dieren die in het wild leven in gevaar, melden wetenschappers dinsdag. Aangenomen wordt dat de verdovende middelen via wildplassende festivalgangers in de waterloop terecht zijn gekomen.