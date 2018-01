Groot-Brittannië geeft Assange geen diplomatieke onschendbaarheid

De 46-jarige Assange zit al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat Zuid-Amerikaanse land wil van hem af, maar wil hem ook tegen vervolging blijven beschermen. Groot-Brittannië stelt echter dat de enige oplossing voor de 46-jarige Australische activist is dat hij zich voor de rechter verantwoordt.

Assange heeft het lange tijd aan de stok gehad met de Zweedse justitie over beschuldigingen van seksueel misbruik. De Zweedse justitie heeft die zaak opgedoekt, maar Assange heeft meer problemen.

Vertrouwelijke informatie

Hij zou in handen kunnen vallen van de Amerikaanse justitie omdat hij vertrouwelijke informatie van het Amerikaans leger in het Midden-Oosten heeft verspreid. Hij heeft ook 'gedoe' met de Britse justitie over zijn voorwaardelijke invrijheidstelling jaren geleden.