Grizzlybeer doodt moeder en baby in Canada

Belgisch ‘bloemen­meis­je’ lichtte zakenman­nen op voor 1,3 miljoen euro

18:17 “Het brave bloemenmeisje dat een notoir oplichtster bleek”. Zo omschrijven de slachtoffers Claudia B. (48) uit Izegem, in het Belgische West-Vlaanderen. De vrouw verleidde 5 jaar lang rijke zakenmannen en maakte hen totaal 1,3 miljoen euro armer. Het grootste deel van het geld vergokte ze in casino’s in Monaco. Ze werd opgepakt in Nederland en verscheen vandaag voor de rechtbank.