Grizzlybeer afgeschoten na dodelijk drama met slapende kampeerster (65)

Natuurbeambten in de Amerikaanse staat Montana hebben een grizzlybeer doodgeschoten die verantwoordelijk wordt gehouden voor een dodelijk drama op een kampeerterrein bij Ovando. Een slapende vrouw werd er in de nacht van maandag op dinsdag verrast door een beer die haar uit haar tentje sleepte en doodde.

De grizzlybeer werd doodgeschoten op minder dan 3 kilometer van Ovando. Dat gebeurde toen het beest voor de tweede keer in korte tijd een kippenhok aanviel. De aanval leek volgens de natuurautoriteit (FWP) sterk op de eerste aanval op een kippenhok in de buurt waar de beer maandagnacht enkele kippen doodde en verslond.

,,Gelet op de nabijheid van de eerste aanval, het bewijsmateriaal dat ter plaatse is gevonden en het feit dat een tweede kippenhok is aangevallen, geloven de Montana Fish, Wildlife & Parks-functionarissen dat dit dezelfde beer is. De bevestiging door DNA-onderzoek zal enkele dagen duren”, luidt het in een persbericht.

Berenspray

De natuurautoriteiten maakten drie dagen jacht op de beer. Ondanks de inzet van een reddingshelikopter uitgerust met infraroodcamera’s en nachtzichtapparatuur ontbrak elk spoor van het beest. Dat wekte Leah Davis Lokan (65) uit Chico in Californië en twee fietsgenoten dinsdagmorgen omstreeks 03.00 uur op het kampeerterrein bij Ovando. De drie verwijderden alles wat eetbaar was uit hun tentjes, stelden het veilig op een plek die ‘beerproof’ was en gingen weer slapen.

Omstreeks 04.15 uur ontving het kantoor van de sheriff een noodoproep nadat de fietsgenoten - haar zus met vriend - waren gewekt door de geluiden van de aanval, zei Powell County Sheriff Gavin Roselles. Ze wisten de beer volgens hem te verjagen met berenspray. Of het slachtoffer die spray ook bij zich had en gebruikte, is niet bekend. De drie toeristen maakten een mountainbiketocht over een lange afstand door Montana. Lokan, een gepensioneerde verpleegster, had volgens een vriendin een ‘passie voor een avontuurlijk leven’.

Tekst loopt verder onder de video

Nachtzichtechnologie

De aanval op het tweede kippenhok vond woensdagavond plaats, ongeveer 48 uur na het dodelijke drama in Ovando. Natuurbeambten plaatsten donderdag een berenval bij dat hok en hielden de val in de gaten. Ze zagen donderdagavond hoe de beer het hok naderde en schoten hem dood, aldus de verklaring.

De natuurbeambten waren op eigen verzoek in gezelschap van collega’s van een in conflicten met wilde dieren gespecialiseerde eenheid van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Hun aanwezigheid hield verband met de verwachting dat de beer zou terugkeren naar het bewuste kippenhok. Ze gebruikten nachtzichttechnologie als hulpmiddel bij het doodschieten van de grizzly.

De FWP-autoriteit verzoekt iedereen die nog een grizzlybeer ziet in de omgeving van het gehucht Ovando om dat te melden.

Volledig scherm Een berenval op het kampeerterrein in Ovando, uitgezet door de natuurautoriteiten van Montana. © AP

Volledig scherm Een FWP-jachtopziener tijdens de jacht op een grizzlybeer die eind juni 2016 een boswachter doodde. Het slachtoffer was buiten dienst aan het fietsen op een populair padennetwerk in de buurt van West Glacier toen de beer hem aanviel. © AP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: