Griekenland wil drijvende dam in zee om bootvluchtelingen te stoppen

Groot alarm om coronavi­rus: WHO spreekt van internatio­na­le noodsitua­tie

20:57 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het coronavirus uitgeroepen tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid behalve internationaal ook zeer ernstig zijn, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht. PHEIC is een Engelse afkorting voor Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid. Het is de zesde keer dat de WHO op deze manier alarm slaat.