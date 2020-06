Griekenland bijna open voor toeristen, maar generale repetitie gaat fout

Brit met gebroken been na bijna een week gered uit diepe waterput op Bali

19:18 Een 29-jarige Britse toerist die op Bali in een waterput viel op zijn vlucht voor een agressieve hond en daarbij zijn been brak, is na zes dagen bevrijd uit zijn benarde situatie. Een zoek- en reddingsteam vond hem nadat een bewoner uit een nabijgelegen gehucht zijn hulpkreten had gehoord en alarm sloeg. De twintiger overleefde op het beetje water dat zich nog in het vier meter diepe reservoir bevond.