Grenzen blijven open na brexit-deal

May kwam deze groep prominente leden van haar Conservatieve Partij tegemoet door herhaaldelijk aan te geven dat de overgangsregeling tijdelijk is, met een vooraf afgesproken einddatum. Dat Groot-Brittannië in die periode in de pas van Brussel blijft lopen en tegen hun wens miljarden blijft afdragen, zorgt niettemin voor frictie. Al tijdens haar speech kwamen geluiden over een splitsing binnen haar kabinet naar buiten.



Voor de pessimisten in Europa en Groot-Brittannië had ze een boodschap. ,,We moeten met frisse moed en optimisme vooruit kijken.'' May benadrukte haar goede wil door nogmaals te zeggen dat Groot-Brittannië ook na de brexit met Europa nauw blijft samenwerken op het gebied van veiligheid en massa-immigratie. ,,We voelden ons nooit helemaal prettig in de EU. Daarom scheidden we ons af. Maar we keren ons niet van jullie af.''