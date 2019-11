Grease-jack van Olivia Newton-John levert meer dan vier ton op

Newton-John speelde in Grease het personage Sandy. De beruchte broek die door Newton-John werd gedragen voor het You’re the one that I want-duet met acteur John Travolta was zo strak dat ze erin moest worden genaaid om de scène te filmen. Het kledingstuk werd dan ook verkocht met een kapotte rits.



Wie de broek en jas hebben gekocht, is niet bekend gemaakt. De veilig bracht in totaal 2,4 miljoen dollar op. Een poster van Newton-John, John Travolta en andere castleden ging van de hand voor 64.000 dollar, terwijl het van te voren op een waarde van 1000 dollar werd geschat.



De roze kanten jurk, die de actrice naar de première van de musicalfilm in 1978 droeg, ging weg voor 18.750 dollar. Het iconische roze Pink Ladies-jasje bracht 50.000 euro op.