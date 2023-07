Gratis graan, wapens en een helikopter als cadeau: Poetins charmeoffensief in Afrika

De door Poetin georganiseerde bijeenkomst stond in werkelijkheid bol van geopolitieke rivaliteit. Met de top wilde Poetin tonen dat Rusland niet helemaal internationaal geïsoleerd staat.

Ondanks een enigszins tegenvallende opkomst vergeleken met de laatste top, toen er 43 Afrikaanse staatshoofden kwamen in tegenstelling tot de 17 die nu opdraafden, werd het samenzijn in de Russische staatsmedia als een triomf gepresenteerd. De Afrikaanse landen kregen tal van beloften. Onder meer over Russische wapens en militaire technologie, die soms zelfs gratis zijn.

Ook militaire training werd aangeboden, ondanks twijfels in eigen kring of Rusland zijn eigen opleidingen wel zo goed heeft geregeld. ,,Dat gebeurt met het oog op het versterken van de veiligheid en soevereiniteit van de landen”, aldus de Russische president, die de Afrikaanse landen wil ‘helpen bevrijden uit de nasleep van het kolonialisme’. Tegelijk wil Rusland de aanwezigheid in Afrika versterken door nieuwe diplomatieke posten te openen en extra personeel voor bestaande posten te sturen. Door de westerse sancties zou Rusland momenteel zo’n zeshonderd werkloze diplomaten hebben.

Even weg van alle binnenlandse zorgen - er is na de muiterij van Wagnerbaas Prigozjin een gespierde loyaliteitstest gaande in de hoogste rangen van het Russische leger en bij de diverse veiligheidsdiensten - acteerde Poetin als de man die alles onder controle heeft en naar wie de wereld zal luisteren.

Bezorgdheid

Ondanks de vele goede gaven (er werd voor ongeveer 81 miljoen euro aan Afrikaanse schulden kwijtgescholden) klonk er vanuit Afrikaanse media wel degelijk bezorgdheid over de gevolgen van Poetins ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, vooral wat betreft de levering van graan door beide landen. De graandeal, bemiddeld door Turkije, heeft ongeveer een jaar geduurd en garandeerde dat graan veilig uit Oekraïne naar Afrika werd getransporteerd. Deze maand kondigde Rusland aan zich terug te trekken uit de graandeal.

Poetin nam de Afrikaanse zorgen daarover weg en beloofde meteen Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Eritrea gratis te voorzien van 25.000-50.000 ton graan. Reagerend op Poetins belofte zei secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, dat ‘een handvol donaties aan sommige landen’ het dramatische effect van het einde van de deal niet zou kunnen rechtzetten. Ook de EU ventileerde twijfels over Poetins belofte van gratis graanleveringen aan Afrika en gelooft dat Rusland zijn belofte waarschijnlijk niet zal nakomen.

De voorzitter van de Afrikaanse Unie, Azali Assoumani, stelde aan het slot van de top dat het aanbod van Poetin om Afrika belangeloos van graan te voorzien ‘niet genoeg is’. Assoumani, president van de Comoren, zei dat er ook een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne moet komen. Poetin heeft volgens hem getoond te willen onderhandelen en “de andere kant moet nu worden overgehaald ook in gesprek te gaan”. Het is een stelling die de Russische president zelf al lang inneemt.

Wagnerbaas prees de jongste militaire staats­greep in Afrika - in Niger - als ‘goed nieuws’ en bood zijn ‘gratis’ huurlingen aan

In de categorie cadeautjes viel ook nog een helikopter op die Poetin aan de president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, gaf. ‘Deze vogel zal binnenkort onze luchten sieren’, schreef een dankbare Zimbabwaanse regeringswoordvoerder op Twitter.

Tot ergernis van de gastheren lukte het niet iedereen op de traditionele groepsfoto te krijgen. Een handvol staatshoofden, met voorop president Macky Sall van Senegal, liet samen met de voorzitter van de Commissie van de pan-Afrikaanse organisatie demonstratief verstek gaan. Sall en de anderen weigerden naast vertegenwoordigers van Mali, Burkina Faso, Guinea en Soedan te gaan staan, vier landen die na militaire staatsgrepen zijn geschorst door de Afrikaanse Unie.

De tot veler verbazing ook in Sint-Petersburg aanwezige Jevgeni Prigozjin, de baas van het Wagnerhuurlingenbedrijf, had daar minder moeite mee. Hij prees de jongste militaire staatsgreep in Afrika - in Niger - als ‘goed nieuws’ en bood meteen ook zijn ‘gratis’ huurlingen aan ‘om voor orde te zorgen’. Dat er voor die gespierde hulp door verschillende Afrikaanse landen duur wordt betaald met grondstoffen was geen agendapunt.

