Gouverneur vraagt president Trump om noodhulp na explosie camper in Nashville

Na de zware explosie in de stad Nashville vrijdag vragen de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee president Donald Trump om hulp. ‘De huidige situatie is zo ernstig dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat’, schrijft de gouverneur van de staat, de Republikein Bill Lee, in een brief aan Trump.

In het centrum van Nashville, de hoofdstad van de countrymuziek, ontplofte vrijdag een autobom in een geparkeerde camper. In de paar minuten voor de knal klonk vanuit de camper een oproep om het gebied te verlaten. Eerder op de dag waren er schoten gelost in de omgeving. Het is onbekend waar die vandaan kwamen.

63-jarige persoon

Rechercheurs trekken ongeveer 500 tips en aanwijzingen na, liet de politie zaterdag weten. Er is momenteel geen ‘actieve dreiging’. Volgens zender CBS News is een 63-jarige inwoner van Nashville gemarkeerd als ‘person of interest’, omdat hij mogelijk de eigenaar van de opgeblazen camper is. De rechercheurs willen daar verder niets over kwijt.

Er is nog niemand opgepakt en over de achtergronden en motieven is ook nog niets bekend. De knal leidde tot zware schade. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis. In de buurt van de explosie zijn volgens Amerikaanse media mogelijk ook menselijke resten gevonden, maar dat is nog niet bevestigd.

‘Zes agenten zijn helden’

De identiteit van de zes agenten die de dreigende, versterkte stem uit de camper hoorden is inmiddels bekendgemaakt. Zij hebben in allerijl omwonenden geavuceerd met gevaar voor eigen leven. ,,Die politiemensen zijn helden, ze hebben levens gered”, aldus politiechef John Drake. ,,Het is jammer dat we op eerste kerstdag moesten meemaken hoe goed werk onze hulpdiensten verrichten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De explosie gebeurde bij een kantoor van de grote provider AT&T. Volgens gouverneur Lee zijn door de explosie telefoonverbindingen in Tennessee en in de aangrenzende staten Kentucky en Alabama uitgevallen. Ook communicatiesystemen van de politie en noodhulplijn 911 lagen plat. Het vliegveld van Nashville moest enkele uren sluiten.

Volgens Lee is de situatie zo ernstig ‘dat een effectieve aanpak buiten het bereik van de staat ligt’. Delen van Nashville zouden nog steeds last hebben van stroomstoringen als gevolg van de verwoestende explosie. Het onderzoek naar de toedracht is in handen van de FBI en de explosievendienst ATF.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondernemers en beroemdheden uit Nashville hebben samen enkele honderdduizenden dollars uitgeloofd voor de gouden tip die kan leiden naar de dader of daders.

Luister hier het dreigende audiobericht terug van vlak voor de ontploffing.