Gouverneur: Texas bouwt eigen muur aan grens met Mexico

Nasleep drama dode Vietname­zen in koelwagen: nog eens 27 betrokke­nen voor de rechter

In het Belgische Brugge staan morgen 27 verdachten voor de rechter voor hun aandeel in het mensensmokkeldrama in het Engelse Essex. Op 23 oktober 2019 werden daar 39 dode Vietnamese migranten ontdekt, achterin een koelwagen.

14 december