Gouverneur Oklahoma tekent wet die abortus na zes weken verbiedt

De gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma heeft dinsdag een wet getekend die abortus verbiedt na zes weken zwangerschap. Met de wet, die lijkt op een soortgelijke wet in de staat Texas, worden vrijwel alle abortussen in de staat illegaal.

De wet in Oklahoma verbiedt abortus na zes weken zwangerschap, een moment waarop veel vrouwen nog niet eens weten dát ze zwanger zijn. Daarnaast kunnen burgers in de staat iedereen aanklagen die ‘helpt’ bij de onderbreking van de zwangerschap of ‘daartoe aanmoedigt’ . De wet werd meteen van kracht na de handtekening van gouverneur Kevin Stitt. Er zijn wel uitzonderingen op de regels in geval van medische noodgevallen.

,,Ik wil dat Oklahoma de staat is die het meeste voor het leven is in het land, omdat ik alle vier miljoen inwoners vertegenwoordig die overweldigend de ongeborene willen beschermen”, schreef Stitt op Twitter.

Federaal recht

Maandag werd bekend dat het Amerikaanse Hooggerechtshof voornemens is de baanbrekende uitspraak in de zaak Roe versus Wade uit 1973 nietig te verklaren. Met die uitspraak werd een federaal recht op abortus gegeven, waardoor in elke staat tenminste een kliniek moest bestaan waar vrouwen een abortus konden krijgen.

Als het hof inderdaad de uitspraak vernietigt, is het aan de individuele staten om te bepalen of abortus wel of niet, en onder welke voorwaarden, mag plaatsvinden. Tientallen staten willen abortuswetgeving aan banden leggen. Aan de andere kant zijn er verschillende staten die juist wetgeving hebben aangenomen die het recht op een abortus garandeert.

De voorzitter van het Hooggerechtshof, rechter John Roberts, liet dinsdag weten dat het gelekte ontwerpbesluit weliswaar authentiek, maar nog niet definitief is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.