Gouverneur New York sneert tijdens corona-interview naar CNN-broer: ‘Ik ben favoriete zoon van onze moeder’

Aanvankelijk ging het interview over maatregelen die New York zeer waarschijnlijk neemt om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Een van de opties: een verplichte avondklok instellen voor alle inwoners van de metropool. En dat onderwerp triggerde de broers – zoons van de voormalige en inmiddels overleden gouverneur van New York Maria Cuomo – om pittig te discussiëren over tijdsafspraken die ooit binnen het gezin werden gemaakt.



Gouverneur Andrew Cuomo, op ernstige toon over een kennelijke frustratie uit zijn jeugd: ,,Ik heb het niet zo op het woord avondklok. Onze vader probeerde ooit een avondklok voor me in te stellen en daar baal ik eigenlijk nog steeds van.” Dan, over de eventuele avondklok voor New Yorkers: ,,Maar ik geloof dat er, zonder ingrijpen, meer besmettingen zullen zijn.”



Zijn broer Chris hoorde het met een zuur gezicht aan en zei op hoge toon niet te begrijpen waarom Andrew de avondklok (op tijd thuis zijn, red.) uit zijn jeugdjaren vergelijkt met een potentiële maatregel in de big apple. ,,Al je problemen met die avondklok...” Daarop beet de gouverneur per videoverbinding direct van zich af. Tegen zijn jongere broer, voor het oog van de draaiende camera's van de nieuwszender: ,,Chris, jij hebt de thuis ingestelde avondklok altijd geschonden en daarmee veel pijn veroorzaakt. Maar dat is een ander verhaal.”